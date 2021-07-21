Путин вновь выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями на западе Германии

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21 июля 2021, 22:00 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вечером в среду, 21 июля, вновь передал ей соболезнования в связи с наводнениями в Германии.

Ранее разгул стихии привел к многочисленным жертвам среди населения Германии, а также к серьезным разрушениям в ряде городов.

В пресс-службе Кремля по итогам беседы Владимира Путина и Ангелы Меркель сегодня сообщили, что президент России еще раз передал канцлеру ФРГ свои соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями в западной части Германии, которые унесли жизни более 160 граждан.

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