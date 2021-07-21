Власти Германии не рассчитывают найти в зоне наводнения выживших

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21 июля 2021, 15:08

последствия наводнения в Германии, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Власти Германии не рассчитывают найти выживших в районе сильнейших наводнений, в результате которых погибли более 160 граждан страны, а многие люди по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Замглавы службы технической помощи ФРГ (THW) Сабине Лакнер подчеркнула, что пропавших без вести жителей страны все еще ищут, однако, по ее словам, маловероятно, что людей удастся найти живыми.

Лакнер также призвала граждан не возлагать вину за случившееся на систему предупреждения стихийных бедствий.

Напомним, на минувшей неделе на запад Германии обрушились сильнейшие ливни, которые привели к резкому подъему уровня небольших рек. Это в свою очередь спровоцировало разрушительные наводнения в некоторых районах. Жертвами разгула стихии стали более 160 человек.

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