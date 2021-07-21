Власти Германии не рассчитывают найти в зоне наводнения выживших
21 июля 2021, 15:08
Власти Германии не рассчитывают найти выживших в районе сильнейших наводнений, в результате которых погибли более 160 граждан страны, а многие люди по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Замглавы службы технической помощи ФРГ (THW) Сабине Лакнер подчеркнула, что пропавших без вести жителей страны все еще ищут, однако, по ее словам, маловероятно, что людей удастся найти живыми.
Лакнер также призвала граждан не возлагать вину за случившееся на систему предупреждения стихийных бедствий.
Напомним, на минувшей неделе на запад Германии обрушились сильнейшие ливни, которые привели к резкому подъему уровня небольших рек. Это в свою очередь спровоцировало разрушительные наводнения в некоторых районах. Жертвами разгула стихии стали более 160 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.