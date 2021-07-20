Немцы обвиняют правительство в развале МЧС

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20 июля 2021, 18:57

Последнее наводнение в Германии унесло жизни более 170 человек. Катастрофа показала, что государство не имеет чёткой системы оповещения и оказания помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.



Споры о влиянии глобального потепления не являются утешением для рядовых граждан. Люди считают, что в ситуации виновна служба предупреждения катастроф. В конце прошлого века финансирование Министерства по чрезвычайным ситуациям было сокращено. Штат специалистов значительно уменьшился, оснащение ухудшилось. Оповещение в стране происходит через мобильное приложение, которое необходимо скачать. Далеко не все граждане обладают знаниями по установке специальной программы на свой смартфон. Система акустических сирен упразднена, а уличное радио работает только в некоторых районах Германии.



Европейские метеорологи предупредили Берлин о вероятном затоплении городов ещё за пять дней до трагедии. Однако государственная система среагировала слишком поздно. Теоретически власти успели бы провести эвакуацию людей, если бы прислушались к специалистам.



Через несколько недель в Германии пройдут федеральные выборы, однако наводнение может заметно изменить настроения населения.





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