В Пентагоне заявили, что вывод американских войск из Афганистана завершен на 95%

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21 июля 2021, 21:26 Источник: ТАСС

Пентагон, Fang Zhe/Xinhua

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил в среду, 21 июля, что вывод американских войск из Афганистана практически завершен.

Марк Милли отметил, что менее чем за три месяца войска Соединенных Штатов Америки смогли завершить вывод почти на 95 процентов.

Кроме того, по словам председателя Комитета начальников штабов ВС США, все военные базы, которые расположены за пределами Кабула, к настоящему моменту полностью переданы Министерству обороны и силам безопасности Афганистана.

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