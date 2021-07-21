Двое граждан России пострадали в ДТП с туристическим джипом в Турции

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21 июля 2021, 18:02 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Турции, Xinhua

Недалеко от турецкой Аланьи в среду случилось дорожно-транспортное происшествие с туристическим джипом. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали двое граждан России.

Установлено, что туристический джип перевозил группу местных и иностранных граждан на экскурсию. Предполагается, что водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство сорвалось в обрыв.

В результате данной аварии погиб один иностранный гражданин, пострадали девять человек, среди которых двое россиян. Травмированные люди были доставлены в одно из медучреждений Аланьи. Жизни пострадавших в настоящий момент ничто не угрожает.

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