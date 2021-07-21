Двое детей пострадали в ДТП в Москве

На Ленинградском шоссе в Москве в среду, 21 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, пострадали двое детей.
ДТП случилось у дома номер 21 на Ленинградском шоссе. Установлено, что из-за несоблюдения дистанции на дороге столкнулись две иномарки, вследствие чего пострадали пассажиры одной машины – девятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка.
Дети были доставлены в больницу. Врачи предварительно выявили у них закрытую черепно-мозговую травму.
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