Двое детей пострадали в ДТП в Москве

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21 июля 2021, 16:25 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На Ленинградском шоссе в Москве в среду, 21 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, пострадали двое детей.

ДТП случилось у дома номер 21 на Ленинградском шоссе. Установлено, что из-за несоблюдения дистанции на дороге столкнулись две иномарки, вследствие чего пострадали пассажиры одной машины – девятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка.

Дети были доставлены в больницу. Врачи предварительно выявили у них закрытую черепно-мозговую травму.

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