Один человек погиб при столкновении легковой машины и автобуса в Крыму

В среду, 21 июля, в Крыму автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Согласно данным пресс-службы прокуратуры республики, в результате случившегося один человек погиб, а еще двое пострадали.
ДТП случилось на автодороге Ялта – Севастополь. Установлено, что водитель "ВАЗ 2104", двигавшийся со стороны Севастополя, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом. Известно, что в момент аварии последний производил высадку пассажиров.
В результате ДТП никто людей, находившихся в автобусе, не пострадал. Один из пассажиров легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы.
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