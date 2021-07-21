Один человек погиб при столкновении легковой машины и автобуса в Крыму

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21 июля 2021, 15:15 Источник: прокуратура Республики Крым

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среду, 21 июля, в Крыму автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Согласно данным пресс-службы прокуратуры республики, в результате случившегося один человек погиб, а еще двое пострадали.

ДТП случилось на автодороге Ялта – Севастополь. Установлено, что водитель "ВАЗ 2104", двигавшийся со стороны Севастополя, не справился с управлением и допустил столкновение с рейсовым автобусом. Известно, что в момент аварии последний производил высадку пассажиров.

В результате ДТП никто людей, находившихся в автобусе, не пострадал. Один из пассажиров легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы.

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