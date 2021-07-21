При столкновении «Газели» с грузовиком в Ростовской области получили травмы семь человек

В Азове Ростовской области на трассе столкнулись грузовая машина и маршрутная “Газель”. В результате травмы получили семь человек.
По информации представителя регионального управления ГИБДД России, дорожная авария случилась в утренние часы 21 июля. Согласно предварительным данным, следовавшая по маршруту "Головатовка - Азов" “Газель” врезалась на Кагальницком шоссе в прицеп машины Volvo. Специалисты выясняют детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области произошло массовое отравление постояльцев хостела. По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело.
Отравление случилось ночью 20 июля. Пострадавшими оказались 23 гражданина Узбекистана. Из этого количества людей госпитализировать пришлось 13 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.