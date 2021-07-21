При столкновении «Газели» с грузовиком в Ростовской области получили травмы семь человек

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21 июля 2021, 12:21 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Азове Ростовской области на трассе столкнулись грузовая машина и маршрутная “Газель”. В результате травмы получили семь человек.

По информации представителя регионального управления ГИБДД России, дорожная авария случилась в утренние часы 21 июля. Согласно предварительным данным, следовавшая по маршруту "Головатовка - Азов" “Газель” врезалась на Кагальницком шоссе в прицеп машины Volvo. Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области произошло массовое отравление постояльцев хостела. По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело.

Отравление случилось ночью 20 июля. Пострадавшими оказались 23 гражданина Узбекистана. Из этого количества людей госпитализировать пришлось 13 человек.

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