В Тольятти госпитализировали 13 человек после отравления в хостеле 23 граждан Узбекистана

В городе Тольятти Самарской области произошло массовое отравление постояльцев хостела. По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело.
По данным пресс-службы регионального СУСК РФ, отравление случилось ночью 20 июля. Пострадавшими оказались 23 гражданина Узбекистана. Из этого количества людей в больницу пришлось доставить 13 человек.
По факту отравления проводится проверка. По информации местных властей, все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Подчеркивается, что уголовное дело возбудили в отношении работников ООО, которое оказывает услуги по предоставлению горячего питания. Речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.