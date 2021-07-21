В Тольятти госпитализировали 13 человек после отравления в хостеле 23 граждан Узбекистана

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21 июля 2021, 11:51 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В городе Тольятти Самарской области произошло массовое отравление постояльцев хостела. По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы регионального СУСК РФ, отравление случилось ночью 20 июля. Пострадавшими оказались 23 гражданина Узбекистана. Из этого количества людей в больницу пришлось доставить 13 человек.

По факту отравления проводится проверка. По информации местных властей, все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Подчеркивается, что уголовное дело возбудили в отношении работников ООО, которое оказывает услуги по предоставлению горячего питания. Речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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