Российский военный аналитик Кнутов: «Мы фактически загнали НАТО в ловушку в Калининграде»

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21 июля 2021, 17:25 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Североатлантический альянс развернет свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), Москва ответит «куда более страшным оружием». С соответствующим прогнозом выступил Юрий Кнутов, российский военный аналитик.

«Мы фактически загнали НАТО в ловушку в Калининграде», - отметил Кнутов.

По его словам, в случае развертывания западным блоком РСМД Россия может перебросить в Калининград гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Эксперт указал на то, что, к примеру, «Кинжалы» в состоянии развивать скорость, в два раза превышающую скорость любых современных ракет средней и меньшей дальности. При этом максимальная дальность действия «Кинжалов» доходит до трех тысяч километров.

Таким образом, в пределах досягаемости армии РФ способна оказаться вся Западная Европа, констатировал Юрий Кнутов.

Как сообщалось ранее в среду, британское издание The Telegraph написало, что ВВС этой страны могут вернуться к тактике времен холодной войны из-за «ракетной угрозы» со стороны России.

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