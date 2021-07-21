Эрдоган заявил, что Турция пока не столкнулась с новыми штаммами COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июля 2021, 15:39 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/Keystone Press Agency

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телеобращения в среду, 21 июля, заявил, что его страна к настоящему моменту не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция вошла в мусульманский праздник Курбан-байрам с понижением количества случаев заражения и смертей от коронавируса нового типа.

Турецкий лидер в своем обращении к гражданам сегодня отметил, что в то время, как многие страны страны активно сражаются с новыми вариантами коронавирусной инфекции, его страна не столкнулась с этой угрозой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости