Врачи настоятельно рекомендуют пациентам с онкологией привиться от COVID-19

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21 июля 2021, 15:07

Фото: pixabay.com

Опубликованы рекомендации Московского онкологического общества, в которых утверждается, что пациенты с онкологией имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должны привиться независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. При этом вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболеваний.



«Наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напротив, специалисты считают ее критически важной. Данная категория пациентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должна быть вакцинирована независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте», - сообщается в рекомендациях Московского онкологического общества.



Отмечается, что противоопухолевое лечение в этот период должно продолжаться.



«Согласно рекомендациям, противоопухолевое лечение на этот период также не должно останавливаться. При этом специалисты отмечают, что вакцинация должна проводиться с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента. Фактически это означает, что к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Например, если пациенту назначено ведение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения - как правило, за одну-две недели. При планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за две недели, либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства. Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через два-шесть месяцев», - отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.



По словам врачей, после прививки у пациентов с онкологией снижается риск развития COVID-19, а также его тяжелых осложнений.





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