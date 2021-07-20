Пресс-секретарь СБУ предупредил Шойгу о последствиях после неявки по повестке в Мариуполь

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20 июля 2021, 20:33

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко сообщил, что во вторник, 20 июля, министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для проведения следственных действий. Главу министерства и бизнесмена Константина Малофеева вызвали в ведомство 18 июля.

«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», - пояснил он.

Дехтяренко отметил, что сегодня Шойгу должен был получить лично «письменное подозрение». По его словам, публикация повестки на официальном сайте СБУ была процессуальным шагом, необходимым для привлечения министра к ответственности. Он напомнил, что в 2014 году главу оборонного ведомства РФ объявили в розыск, но срок действия предыдущего постановления о задержании истек.

По данным СБУ, Шойгу подозревается по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). Отмечается, что МВД Украины возбудило уголовное дело против министра и российского бизнесмена в 2014 году.

Свое мнение на этот счет уже выразили вице-спикер Совфеда Константин Косачев и сенатор Алексей Пушков.

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