Баранец: Москва может атаковать Европу тактическим ядерным оружием в случае удара оттуда гиперзвуковыми ракетами США по России

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20 июля 2021, 17:30 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Москва может атаковать Европу тактическим ядерным оружием в случае удара оттуда американскими гиперзвуковыми ракетами по Российской Федерации. Реализацию такого сценария в разговоре со СМИ допустил военный аналитик, отставной половник Виктор Баранец.

Некоторое время назад посольство РФ в Соединенных Штатах предостерегло Вашингтон от развертывания гиперзвуковых ракет на европейской территории. В дипломатической миссии предупредили, что данный шаг повысил бы вероятность начала непреднамеренного военного конфликта.

По словам Баранца, если американская сторона решит перебросить в Европу свое гиперзвуковое оружие, то превратит ее в «большую боевую цель для России». При этом эксперт отметил, что в случае удара американских ракет по РФ Москва не будет задействовать комплексы «Тополь» и «Ярс», а атакует Европу в ответ «интеллигентным» тактическим ядерным оружием. Как констатировал Виктор Баранец, «оно очень сильное, но не столь разрушительное».

Как сообщалось ранее сегодня, украинский политолог Михаил Погребинский допустил, что НАТО в будущем может разместить в бывшей советской республике ракеты, которые способны достать до Москвы.

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