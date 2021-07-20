Появилось видео ударов ВКС России по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы

Появилось видео ударов российских ВКС по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Ресурс «Русская весна» информирует, что прошлой ночью тесно связанные с Турцией террористы обстреляли из артиллерии ряд деревень в Хаме. В результате ранения получили до двадцати представителей гражданского населения.
В ответ на действия боевиков ВКС РФ атаковали их позиции в Идлибе. Авиационные удары попали на видео, которое опубликовано в сети.
Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что российские системы ПВО могли развернуть британские истребители Eurofighter Typhoon у сирийских государственных рубежей.
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