Появилось видео ударов ВКС России по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы

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20 июля 2021, 15:44 Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео ударов российских ВКС по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Ресурс «Русская весна» информирует, что прошлой ночью тесно связанные с Турцией террористы обстреляли из артиллерии ряд деревень в Хаме. В результате ранения получили до двадцати представителей гражданского населения.

В ответ на действия боевиков ВКС РФ атаковали их позиции в Идлибе. Авиационные удары попали на видео, которое опубликовано в сети.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что российские системы ПВО могли развернуть британские истребители Eurofighter Typhoon у сирийских государственных рубежей.

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