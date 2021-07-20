Путин выразил президенту Ирака Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде

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20 июля 2021, 12:25 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выразил главе Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде. Российский лидер отметил, что убийство людей в канун праздника потрясает жестокостью.

Накануне вечером на рынке в оживленном районе Багдада Мадинат ас-Садр прогремел взрыв. В результате теракта погиб 31 человек.

Во вторник Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге и отметил, что убийство десятков мирных жителей, в частности, детей и женщин, в преддверии священного праздника Курбан-байрам потрясает цинизмом. Глава РФ подчеркнул, что Москва решительно осуждает данное злодеяние и рассчитывает на то, что организаторы теракта и его исполнители понесут заслуженное наказание.

Путин попросил Салеха передать слова поддержки и искреннего сочувствия родственникам и близким погибших в ходе взрыва, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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