ФСБ опубликовала видео с операций по предотвращению терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности России сообщила, что силовикам удалось предотвратить серию терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Операции по задержанию проходили на прошлое неделе.
«Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России)», - пояснили в ведомстве.
В результате проведённых мероприятий нейтрализованы шесть боевиков, задержаны двое.
Видео с проведения операции по задержанию преступников можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что двое россиян планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей.
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