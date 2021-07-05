ФСБ опубликовала видео с операций по предотвращению терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии

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5 июля 2021, 11:38 Источник: ТАСС

наручники, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности России сообщила, что силовикам удалось предотвратить серию терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Операции по задержанию проходили на прошлое неделе.

«Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России)», - пояснили в ведомстве.

В результате проведённых мероприятий нейтрализованы шесть боевиков, задержаны двое.

Видео с проведения операции по задержанию преступников можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что двое россиян планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей.

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