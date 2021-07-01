ФСБ провела операцию по задержанию планировавших теракты в Москве и Астраханской области

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1 июля 2021, 14:50 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: AlphaSpecnaz/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности предотвратила теракты, которые готовили члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Москве и Астраханской области. Об этом сообщили в четверг, 1 июля, в ЦОС ФСБ.

«Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при задержании в Астраханской области подозреваемый оказал «вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», второй был задержан в Москве. Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.

В ходе обыска мест происшествия и проживания сотрудниками ФСБ обнаружено автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната «Ф-1» и религиозно-экстремистская литература.

Возбуждены уголовные дела.

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