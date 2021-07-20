Австралийские ветераны сожгли свои медали, требуя защитить помогавших им афганцев

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20 июля 2021, 10:44 Источник: ABC News

медали, x99/ZUMAPRESS.com

Австралийские ветераны сожгли свои медали в качестве знака протеста против недостаточных усилий властей страны по предоставлению убежища сотням жителей Афганистана, работавших с иностранными военными.

Согласно последней информации, группа австралийских военных, которые принимали участие в афганской кампании, устроили сожжение своих военных наград перед офисами федеральных политиков в связи с увеличением уровня беспокойства за безопасность афганцев, которые когда-то находились на службе вместе с силами коалиции.

Ветеран войны в Афганистане Стюарт Маккарти подчеркнул, что осознанное решение правительства премьера Австралии Скотта Моррисона оставить "на расправу талибам" (террористическая организация "Талибан" запрещена в России) множество бывших афганских переводчиков из числа гражданских лиц, прочих верных союзников, а также членов их семей превращает медали "в знак позора".

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