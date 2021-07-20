Восстановление пострадавших от наводнения районов на западе Германии может занять несколько лет

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20 июля 2021, 09:03 Источник: ТАСС

последствия наводнения в Германии, Thomas Frey/dpa

Глава Центрального Союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст заявил, что восстановление пострадавших в результате наводнения на западе Германии районов может занять несколько лет.

Кваст отметил, что после наводнения на Эльбе, которое произошло в 2002 году, понадобилось примерно три года для ликвидации наиболее крупных повреждений. И лишь через пять лет пострадавшие районы смогли приобрести свой прежний вид.

Отмечается, что масштабы ущерба от разгула стихии в западной части Германии велики, но точный объем убытков определить пока не представляется возможным.

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