Восстановление пострадавших от наводнения районов на западе Германии может занять несколько лет

Глава Центрального Союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст заявил, что восстановление пострадавших в результате наводнения на западе Германии районов может занять несколько лет.
Кваст отметил, что после наводнения на Эльбе, которое произошло в 2002 году, понадобилось примерно три года для ликвидации наиболее крупных повреждений. И лишь через пять лет пострадавшие районы смогли приобрести свой прежний вид.
Отмечается, что масштабы ущерба от разгула стихии в западной части Германии велики, но точный объем убытков определить пока не представляется возможным.
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