На западе ФРГ власти опасаются увеличения числа случаев заражения COVID-19 из-за наводнения

Власти федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, которые пострадали в результате наводнения, опасаются роста заболеваемости COVID-19 на фоне ликвидации последствий разгула стихии.
Представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель заявил, что сейчас многие люди собираются вместе в весьма ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис, вызванный ливнями и наводнениями. По его словам, властям следует быть осторожными, чтобы борьба с последствиями удара стихии не превратилась в событие куда большего масштаба.
Фрайхель заметил, что многие граждане понесли из-за наводнения большие потери, поэтому они думаю о множестве вещей, но не о ношении масок.
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