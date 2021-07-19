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В Германии во время наводнений сработали средства предупреждения о катастрофе

, 13:46 Источник: РИА "Новости"

В Германии во время наводнений сработали средства предупреждения о катастрофе
наводнение, Peter Kneffel/dpa

Зместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц заявила в рамках брифинга в понедельник, что в момент наводнений в стране сработали средства предупреждения о катастрофе.

Мартина Фиц отметила, что в ФРГ существует всеобъемлющая система предупреждения, к которой относятся так называемая модульная система предупреждений и программное приложение NINA. Вышеуказанные технические инструменты, по ее словам, работали в момент наводнения, внеся значительный вклад в защиту населения Германии.

Фиц, однако, подчеркнула, что сфера защиты от катастроф должна постоянного улучшаться.

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