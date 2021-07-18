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Bild сообщил об увеличении числа жертв наводнения в Германии до 156

, 08:22 Источник: РИА Новости

Bild сообщил об увеличении числа жертв наводнения в Германии до 156
Klaus W. Schmidt via www.imago-i/Global Look Press

На территории Германии число погибших из-за серьезного наводнения увеличилось до 156 граждан. Данная информация поступила сегодня, 18 июля, от местного таблоида Bild.

Сегодня в утренние часы в управлении полиции Кобленца рассказали, что в земле Рейнланд-Пфальц число погибших составляет уже 110. Таким образом, обнаружили еще 12 жертв наводнения.

Вчера вечером сообщалось о гибели еще 45 граждан в земле Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, минимум одну жертву нашли в районе Берхтесгаден. Отмечается, что из-за разбушевавшейся стихии оказались оборванными линии электропередачи, разрушенными дороги и мосты. Наводнение затронуло также Саксонскую Швейцарию.

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