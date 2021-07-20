Эрдоган заявил о готовности Турции взять на себя управление аэропортом Кабула при поддержке США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, 20 июля, что его страна будет готова взять на себя управление аэропортом Кабула в случае получения необходимой поддержки со стороны США.
В начале июля Эрдоган сообщил, что вопрос управления Международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле обсуждался с властями США и странами-членами НАТО. Обговаривались рамки миссии Турции в авиагавани, были расставлены акценты, обозначающие, что приемлемо для Анкары, а что – недопустимо. "Приняты решения", – отметил тогда турецкий лидер.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле были выпущены несколько реактивных снарядов.
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