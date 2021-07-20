Эрдоган заявил о готовности Турции взять на себя управление аэропортом Кабула при поддержке США

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20 июля 2021, 08:00 Источник: ТАСС

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, 20 июля, что его страна будет готова взять на себя управление аэропортом Кабула в случае получения необходимой поддержки со стороны США.

В начале июля Эрдоган сообщил, что вопрос управления Международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле обсуждался с властями США и странами-членами НАТО. Обговаривались рамки миссии Турции в авиагавани, были расставлены акценты, обозначающие, что приемлемо для Анкары, а что – недопустимо. "Приняты решения", – отметил тогда турецкий лидер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле были выпущены несколько реактивных снарядов.

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