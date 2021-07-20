На заводе в центральной части Китая прогремел взрыв

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20 июля 2021, 07:09 Источник: Twitter

полиция и скорая, Gregor Fischer/dpa

Во вторник, 20 июня, на заводе в провинции Хэнань, которая расположена в центральной части Китая, прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром местные журналисты.

Согласно последним данным, взрыв на заводе сопровождали громкие звуки, а также открытое пламя. На место случившегося прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хэнань. Издание Global Times не уточняет, на каком именно заводе произошел инцидент.

Информации о жертвах или пострадавших в ходе взрыва к настоящему моменту не поступало.

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