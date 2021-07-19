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Скончался еще один пострадавший при инциденте с бытовым газом в гостинице в Геленджике

, 11:14 Источник: ТАСС

Скончался еще один пострадавший при инциденте с бытовым газом в гостинице в Геленджике
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник, 19 июля, стало известно, что количество жертв при инциденте с бытовым газом в гостинице в Геленджике увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК.

Согласно последней информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, один из пятерых госпитализированных после инцидента с бытовым газом в одной из гостиниц Геленджика скончался в больниц.

Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб один мужчина, а еще пять человек, в частности, подросток, были доставлены в медицинские учреждения.

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