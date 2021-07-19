Скончался еще один пострадавший при инциденте с бытовым газом в гостинице в Геленджике

Утром в понедельник, 19 июля, стало известно, что количество жертв при инциденте с бытовым газом в гостинице в Геленджике увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК.
Согласно последней информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, один из пятерых госпитализированных после инцидента с бытовым газом в одной из гостиниц Геленджика скончался в больниц.
Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб один мужчина, а еще пять человек, в частности, подросток, были доставлены в медицинские учреждения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.