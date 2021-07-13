Количество пострадавших при взрыве газа в гостинице в Геленджике увеличилось до пяти

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13 июля 2021, 10:45 Источник: ГУМЧС России по Краснодарскому краю

место взрыва в Геленджике, ГУМЧС России по Краснодарскому краю

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в Геленджике возросло до пяти человек, один погиб. Площадь обрушения в гостинице достигла 100 квадратных метров, сгорела стоявшая рядом машина.

Уточняется, что к настоящему моменту в больницу доставлены 5 человек, в частности, 14-летняя девочка. Состояние двух пострадавших людей оценивается медиками как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Представитель экстренных служб сообщила журналистам во вторник, 13 июля, что общая площадь обрушения в гостинице Геленджика при взрыве составила около 100 квадратных метров. Повреждения получили три припаркованных рядом со зданием автомобиля, один из них сгорел.

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