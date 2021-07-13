В МЧС сообщили, что из гостиницы в Геленджике после взрыва эвакуировали 50 человек

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13 июля 2021, 09:44 Источник: ГУМЧС России по Краснодарскому краю

место взрыва в Геленджике, ГУМЧС России по Краснодарскому краю

В МЧС России утром во вторник, 13 июля, сообщили, что из гостиницы в Геленджике, на первом этаже которой после взрыва газа оказались повреждены внутренние конструкции, эвакуировали 50 человек.

Уточняется, что в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю ранее сегодня поступило сообщение о происшествии на улице Советская в Геленджике. Сотрудники ведомства, прибывшие на место, увидели, что повреждены внутренние конструкции и остекление первого этажа.

В настоящий момент проводится разбор завалов. Эвакуированы 50 человек.

Экстренные службы в свою очередь заявили, что после взрыва газа, прогремевшего на кухне частной гостиницы в Геленджике, обрушились перекрытия, а также внешняя стена.

Погиб один человек.

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