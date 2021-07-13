Взрыв прогремел в одной из гостиниц Геленджика

В одной из гостиниц Геленджика произошел взрыв. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб Краснодарского края, в результате случившегося погиб один человек, а еще трое пострадали.
Источник отметил, что, по предварительным данным, речь идет о четырех травмированных гражданах, один из которых скончался.
В настоящий момент специалисты устанавливают подробности взрыва в гостинице Геленджика.
Ранее сегодня в квартире жилого дома в городе Фокино Приморского края прогремел взрыв. Согласно последней информации сотрудников прокуратуры региона, в результате данного инцидента пострадал один человек.
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