В Приморье один человек пострадал при взрыве в квартире

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13 июля 2021, 07:48 Источник: Прокуратура Приморского края

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В квартире жилого дома в городе Фокино Приморского края прогремел взрыв. Согласно последней информации сотрудников прокуратуры региона, в результате данного инцидента пострадал один человек.

Установлено, что в ночь на 13 июля в многоквартирном жилом доме по улице Белашева произошел взрыв, вследствие чего один человек получил травмы. Известно, что взрывная волна выбила дверь квартиры, а также разбила стекла в окнах подъезда.

Подчеркивается, что прокурор Фокино Алексей Кормилицын выезжал на место происшествия. Сообщается, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, собирал в помещении устройство для глушения рыбы.

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