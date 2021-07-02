Причиной взрыва в квартире в центре Москвы стали газовые баллончики для заправки зажигалок

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что на восьмом этаже в московской квартире на Качалинской улице взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. Инцидент произошел в пятницу, 2 июля, около 11.04.
«Мужчина решил подгореть еду на газовых баллончиках в квартире, что и привело к взрыву», - пояснил собеседник, отметив, в момент происшествия в квартире находилась одна женщина.
В АО «Мосгаз» уточнили, что баллончики взорвались из-за перегрева.
«Происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стал газовый баллончик для поджига. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, никто не пострадал», - добавили в пресс-службе организации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.