Причиной взрыва в квартире в центре Москвы стали газовые баллончики для заправки зажигалок

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2 июля 2021, 13:34 Источник: ТАСС

фото: пресс-служба АО «Мосгаз»

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что на восьмом этаже в московской квартире на Качалинской улице взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. Инцидент произошел в пятницу, 2 июля, около 11.04.

«Мужчина решил подгореть еду на газовых баллончиках в квартире, что и привело к взрыву», - пояснил собеседник, отметив, в момент происшествия в квартире находилась одна женщина.

В АО «Мосгаз» уточнили, что баллончики взорвались из-за перегрева.

«Происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стал газовый баллончик для поджига. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, никто не пострадал», - добавили в пресс-службе организации.

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