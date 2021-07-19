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Официальный представитель правительства Франции Атталь: «Мы вошли в четвертую волну коронавируса»

, 22:25 Источник: РИА Новости

Официальный представитель правительства Франции Атталь: «Мы вошли в четвертую волну коронавируса»
Париж, фото: pixels.com

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в стране началась четвертая волна новой коронавирусной инфекции. По его словам, наблюдается активный рост заболеваемости.

«Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», - пояснил он.

Атталь уточнил, что число заболевших коронавирусом увеличилось в два раза за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заражений в день.

Ранее сообщалось, что власти Франции не исключают в ближайшее время возвращения некоторых ограничений в отдельных регионах страны в связи с пандемией коронавируса.

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