Власти Франции допустили введение комендантского часа из-за COVID-19

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19 июля 2021, 10:59 Источник: BFMTV

Эйфелева башня, Georgiy Rozov/Russian Look

Власти Франции допускают, что в отдельных регионах в ближайшее время могут быть возвращены некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса нового типа, в частности, комендантский час.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил, что президент страны Эммануэль Макрон в рамках телевизионного обращения 12 июля подчеркнул, что префекты французских регионов будут обладать правами введения карантинных ограничений. По словам госсекретаря, принимаемые меры должны соответствовать тяжести ситуации с COVID-19.

Бон добавил, что единственная возможность побороть пандемию – это вакцинация.

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