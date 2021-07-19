Эпидемиолог Семенов заявил, что изменения в геноме COVID-19 могут привести к заражению большего числа людей

Глава филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что изменения в геноме COVID-19 естественны, но если не прививаться, то каждый новый вариант будет более заразным.
Александр Семенов сообщил журналистам, что любой возбудитель пытается заразить максимальное количество доступных ему организмов – данный процесс является абсолютно естественным. Эксперт, однако, уточнил, что если люди не будут ограничивать распространение коронавируса нового типа, то каждое новое изменение в геноме будет заражать все большее количество жителей планеты.
Семенов подчеркнул, что людям следует проходить вакцинацию, не позволяя вирусу дальше видоизменяться.
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