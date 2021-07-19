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Эпидемиолог Пшеничная: температура выше 38 градусов более 3-5 дней может говорить о тяжелом течении COVID-19

, 08:00 Источник: ТАСС

Эпидемиолог Пшеничная: температура выше 38 градусов более 3-5 дней может говорить о тяжелом течении COVID-19
градусник, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что температура выше 38° в течение 3-5 дней может увеличить вероятность дальнейшего тяжелого течения COVID-19.

Наталья Пшеничная уточнила, что если с самого начала болезни у человека появляется фебрильная температура тела, которую сложно снизить посредством жаропонижающих средств, и длится более 3-5 дней, вероятность дальнейшего тяжелого течения COVID-19 возрастает.

Эпидемиолог уточнила, что в таком случае быстро наступающее обезвоживание у больных с лихорадкой в период аномальной жары увеличивает риск поражения легких и образования тромбов.

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