Эпидемиолог Пшеничная: температура выше 38 градусов более 3-5 дней может говорить о тяжелом течении COVID-19

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19 июля 2021, 08:00 Источник: ТАСС

градусник, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что температура выше 38° в течение 3-5 дней может увеличить вероятность дальнейшего тяжелого течения COVID-19.

Наталья Пшеничная уточнила, что если с самого начала болезни у человека появляется фебрильная температура тела, которую сложно снизить посредством жаропонижающих средств, и длится более 3-5 дней, вероятность дальнейшего тяжелого течения COVID-19 возрастает.

Эпидемиолог уточнила, что в таком случае быстро наступающее обезвоживание у больных с лихорадкой в период аномальной жары увеличивает риск поражения легких и образования тромбов.

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