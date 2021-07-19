Вирусолог Нетесов заявил, что у болеющих коронавирусом все чаще встречаются проблемы с ЖКТ

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19 июля 2021, 07:16 Источник: Известия

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил, что среди болеющих COVID-19 участились желудочно-кишечные симптомы.

В рамках разговора с журналистами вирусолог заметил, что штамм "дельта" размножается в организме в больших количествах и быстрее. Кроме того, нарушения обоняния и вкуса среди зараженных теперь встречаются реже, а проблемы с ЖКТ – чаще.

Сергей Нетесов уточнил, что это происходит вследствие изменения у коронавируса нового типа строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками организма.

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