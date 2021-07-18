Эпидемиолог Тотолян заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг около 60%

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18 июля 2021, 20:59

медик, фото: pixels.com

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян оценил текущую ситуацию с уровнем коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции на территории России.

Тотолян, ссылаясь на исследования института Пастера, заявил, что в целом по стране коллективный иммунитет к коронавирусу достиг около 60%. Однако, по его словам, это не тот уровень, «который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом».

«На самом деле надо дойти до 90%», - уточнил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет, скорее всего, обеспечен в сентябре.

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