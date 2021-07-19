В ВОЗ призвали не допустить ошибок лета 2020 года с быстрым снятием ограничений по COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершена, поэтому не стоит повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений.
Ханс Клюге подчеркнул, что наступило лето, однако пандемия коронавируса нового типа далека от завершения. Он отметил, что эпидемия нанесла урон коллективному психическому здоровью, поэтому вполне естественно, что люди хотят отдохнуть после непростого периода.
В ВОЗ, однако, заявили, что аналогичная ситуация было прошлым летом, когда ограничения были сняты слишком быстро. Это привело к "катастрофическому росту" новых случаев заражения и смертей, вследствие чего власти некоторых стран были вынуждены вернуться к локдаунам.
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