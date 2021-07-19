В возрасте 86 лет скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

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19 июля 2021, 10:13 Источник: Berlingske

кисти и краски, Vadim Nekrasov/Russian Look

В возрасте 86 лет скончался датский художник Курт Вестергор, который получил широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Данную информацию предоставили накануне журналисты.

Семья Курта Вестергора сообщила сотрудникам СМИ, что художник скончался после продолжительной болезни.

Напомним, 12 карикатур на пророка Мухаммеда впервые были опубликованы в датской газете Jyllands-Posten осенью 2005 года. Рисунки стали причиной политического и общественного кризисов. Карикатуры возмутили исламский мир, вследствие чего начались погромы представительств Дании в некоторых странах Ближнего Востока, Азии и Африки. С тех пор Курт Вестергор, ряд других художников и их родственники находились под круглосуточной охраной полиции.

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