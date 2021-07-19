Полмиллиона жителей Китая призвали ВОЗ проверить биолабораторию на военной базе в США

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19 июля 2021, 08:38 Источник: Global Times

COVID-19, pixabay.com

Более полумиллиона пользователей интернета в КНР поставили подписи под открытым письмом в ВОЗ с требованием о расследовании ситуации в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик.

Ранее стало известно, что директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности искусственного происхождения коронавируса и отметил, что организация планирует провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе, где были зафиксированы первые случаи заражения людей коронавирусом нового типа в декабре 2019 года.

В открытом письме жителей КНР подчеркивается, что в целях предотвращения новой эпидемии ВОЗ следует обратить внимание на лаборатории, исследующие как опасные вирусы, так и биохимическое оружие. Особенно в тексте выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID), который расположен на военной базе Форт-Детрик в Мэриленде, где якобы находятся вирусы Эбола, MERS, SARS, а также оспа.

Пользователи интернета в Китае заявили, что осенью 2019 года в вышеуказанной лаборатории произошла утечка – это случилось еще до вспышки COVID-19, но подробную информацию американские власти предоставить отказались.

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