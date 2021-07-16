Врач-иммунолог Болибок выразил сомнение в верности утверждения главы ВОЗ об искусственном происхождении COVID-19

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16 июля 2021, 19:14 Источник: Свободная пресса

лаборатория, Marcus Brandt/dpa

Врач-иммунолог Владимир Болибок выразил сомнение в верности высказывания, которое допустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус о происхождении COVID-19.

Ранее Гебрейесус не исключил возможности искусственного происхождения коронавируса нового типа посредством его утечки из лаборатории.

Владимир Болибок в беседе со "Свободной прессой" выразил мнение, что в данном случае речь идет о "медико-политических играх", нежели о том, что существует какая-то реальная основа для подобных умозаключений.

Врач-иммунолог также выразил мнение, что при определении возможности утечки вируса следователь должен допрашивать людей, поднимать различные документы, выяснять, чем именно занимались в лаборатории, привлекать к делу экспертов – лишь в этом случае может быть внесена ясность.

Болибок обратил внимание на то, что ему более справедливым кажется вывод немецких ученых, которые сообщили, что единственная мутация способна привести к тому, что вирус перешел от летучих мышей и стал нападать на человеческий белок.

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