В СБУ заявили, что пограничников на границе с Россией избили их сотрудники

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18 июля 2021, 20:21 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил, что на украинских пограничников в ночь на воскресенье на участке государственной границы с Россией в Сумской области напали сотрудники СБУ.

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы»,- пояснил он.

Собеседник отметил, что СБУ продолжит содействовать следствию для установления всех подробностей инцидента и наказания виновных – «безотносительно должностей и фамилий».

Кроме того, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уточнил, что инцидент произошел около 2.00 (мск). По его словам, пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести, но чувствуют себя «более-менее нормально». Им была оказана необходимая медпомощь.

Ранее в МВД Украины сообщили, что на границе с Россией избили двух украинских пограничников. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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