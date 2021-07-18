В МВД Украины сообщили о нападении на двух пограничников на границе с Россией

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18 июля 2021, 16:49 Источник: ТАСС

МВД Украины, фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Минувшей ночью в Сумской области на участке государственной границы с Россией избили двух украинских пограничников. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел (МВД) Украины.

В ведомстве отметили, что двум сотрудникам пограничного наряда трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Кроме того, злоумышленники смогли завладеть табельным оружием и скрыться с места происшествия. Однако в МВД уточнили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В настоящий момент осуществляется поиск нарушителей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований», - пояснили в ведомстве.

В МВД добавили, что охрана государственной границы усилена.

На место преступления направился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По его словам, нападавшие скрываются на территории Украины. Он сообщил, что пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии.

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