Украинский депутат Дунда заявил, что Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком – 2» «давным-давно»

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18 июля 2021, 18:51 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: J.Koehler, via www.imago-images.de/globallookpress.com

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Украина проиграла в борьбе с российским трубопроводом «Северный поток – 2». По его словам, местные власти совершили «две ошибки».

Дунда отметил, что «история с «Северным потоком-2» Украиной была проиграна «давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад». Он считает, что при обсуждении проекта с властями Германии и Франции Киев не учитывал мнение украинского населения и жителей этих стран. Депутат добавил, что местные власти не доносили свою позицию, «думая, что если государства общаются между собой, то этого достаточно».

Политик подчеркнул, что Украине стоило акцентировать внимание на угрозе национальной безопасности» от строительства «Северного потока-2», а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа.

Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович заявил, что Украина переживает «масштабное крушение иллюзий» касательно «Северного потока - 2».

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