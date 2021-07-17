Эксперт Митрахович заявил, что Украина переживает «масштабное крушение иллюзий» касательно «Северного потока - 2»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июля 2021, 21:43

Jens Büttner/Global Look Press

Станислав Митрахович, являющийся экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, высказался о заявлении дипломата из Украины Олега Шамшура касательно “Северного потока - 2”. Ранее тот сообщил, что украинцам следует готовиться “к худшему сценарию” из-за запуска данного проекта.

“Насчёт того, чтобы быть реалистами,- это, конечно, хорошо. Никто не возражает. Желательно было раньше начинать, а не рассказывать до последнего момента, что «Северный поток - 2» не будет построен”,- сказал Митрахович.

По словам российского эксперта, в настоящее время на украинской территории наблюдается “масштабное социально-психологическое разочарование” относительно поддержки Западом газового проекта, пишет RT. Он добавил, что ранее властям Украины и жителям были свойственны масштабные иллюзии по вопросу СП-2, которые начинают рушиться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости