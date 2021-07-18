Лидер ХДС Лашет рассмеялся во время речи президента ФРГ о жертвах наводнения: «Это было неуместно, и мне очень жаль»

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18 июля 2021, 18:36

Армин Лашет во время речи президента ФРГ, фото: Marius Becker/dpa/ globallookpress.com

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз», фаворит на парламентских выборах в Германии Армин Лашет извинился за «неуместный» смех во время выступления президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на тему сильных наводнений. Число погибших увеличилось до 156 человек.

18 июля издание Bild сообщило, что поведение Лашета на пресс-конференции президента ФРГ вызвало критику среди его коллег и общественности. Кандидат в канцлеры Германии рассмеялся, когда Штайнмайер говорил о последствиях разрушительных наводнений и жертвах в результате происшествия. В момент, когда немецкий политик выражал соболезнования людям, потерявшим близких, на заднем плане председатель партии ХДС беседовал с коллегами и смеялся. Отмечается, что Лашет является главой пострадавшей от стихии федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Однако позже Лашет поблагодарил Штайнмайера за визит и извинился за свое бестактное поведение.

«Судьба пострадавших близка нашему сердцу, и мы слышали об этом во многих разговорах. Тем более жалею о том впечатлении, которое произвела беседа. Это было неуместно, и мне очень жаль», - написал он в Twitter.

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