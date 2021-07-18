Avia.pro: граничащая с Россией и Белоруссией Польша может использовать американские танки Abrams для наступления

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18 июля 2021, 11:15 Источник: Аvia.pro

Танки Abrams, Staff Sgt. Austin Berner / globallookpress.com

Польша, граничащая с Российской Федерацией и Белоруссией, может использовать американские танки Abrams для наступления. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Некоторое время назад глава польского Минобороны Мариуш Блащак объявил о покупке Варшавой 250 танков Abrams M1A2 в последней модификации SEPv3. По словам Блащака, данные бронемашины созданы для того, «чтобы противостоять самым современным российским танкам T-14 "Армата"».

Приобретенные у Соединенных Штатов Abrams Польша намерена разместить в восточной части страны. Портал Avia.pro, комментируя планы Варшавы, пишет, что «развертывание на границе с Россией и соседней Белоруссией 250 тяжелых танков M1A2 Abrams SEPv3 вряд ли можно назвать попыткой обеспечить оборону». Сайт отмечает, что польская сторона может использовать американскую технику для наступления.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский аналитик Павел Жовниренко заявил о праве Украины на разработку ядерного оружия из-за «войны» с РФ.

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