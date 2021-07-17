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17 июля 2021, 20:04

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Киевский политолог Павел Жовниренко заявил о праве Украины на разработку ядерного оружия из-за «войны» с Российской Федерацией. Высказывание эксперта приведено в материале, размещенном в интернете.

Жовниренко указал на то, что в Договоре о нераспространении ядерного оружия, подписанном в свое время Киевом, есть десятая статья, согласно которой каждый участник соглашения имеет право выйти из него, если решит «что связанные с содержанием этого договора исключительные обстоятельства ставят под угрозу самые высокие интересы его страны». По словам процитированного «ПолитНавигатором» аналитика, «война России – ядерной державы - против Украины, безусловно, подпадает под эту категорию».

Киевские власти обвиняют Москву в «агрессии» в Донбассе. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший одесской губернатор Михаил Саакашвили поведал, что Петр Порошенко в 2014 году не реализовал стратегию взятия Донецка, разработанную экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

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