Бывший одесский губернатор Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»

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18 июля 2021, 08:39

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

Михаил Саакашвили, ранее занимавший посты губернатора Одесской области и президента Грузии, понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ». Соответствующее заявление политический деятель сделал в разговоре с журналистами.

Саакашвили указал на то, что официальный Киев в настоящее время испытывает трудности в отношениях с соседними государствами. Собеседник СМИ отметил, что «ближайшей непроблемной страной» для Украины является Грузия. При этом Тбилиси находится в аналогичной ситуации.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов, – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – процитировал бывшего одесского губернатора сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Павел Жовниренко заявил о праве Украины на разработку ядерного оружия из-за «войны» с Российской Федерацией.

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