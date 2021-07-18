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Бывший одесский губернатор Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»

, 08:39

Бывший одесский губернатор Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

Михаил Саакашвили, ранее занимавший посты губернатора Одесской области и президента Грузии, понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ». Соответствующее заявление политический деятель сделал в разговоре с журналистами.

Саакашвили указал на то, что официальный Киев в настоящее время испытывает трудности в отношениях с соседними государствами. Собеседник СМИ отметил, что «ближайшей непроблемной страной» для Украины является Грузия. При этом Тбилиси находится в аналогичной ситуации.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов, – "от Сяна по Кавказ – великая Украина". Ну Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – процитировал бывшего одесского губернатора сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Павел Жовниренко заявил о праве Украины на разработку ядерного оружия из-за «войны» с Российской Федерацией.

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ДЦ

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Бывший одесский губернатор Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»

Бывший одесский губернатор Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»

Михаил Саакашвили, ранее занимавший пост губернатора Одесской области, понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ». Соответствующее заявление политический деятель сделал в разговоре с журналистами.

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