Саакашвили: Порошенко в 2014-м не реализовал стратегию взятия Донецка, разработанную бывшим главой ЦРУ Петреусом
17 июля 2021, 19:17
Петр Порошенко в 2014 году не реализовал стратегию взятия Донецка, которую разработал бывший директор американского ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом журналистам рассказал Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Саакашвили, Петреус направил ему после того, как Киев вернул контроль над Славянском, длинное СМС-сообщение, в котором описывалось, какие действия необходимо предпринять украинским военным для взятия Донецка. Согласно утверждению собеседника СМИ, он переслал СМС Порошенко, который в тот момент занимал должность президента, однако глава государства стратегией Петреуса не воспользовался.
Как сообщалось ранее сегодня, российский политолог Сергей Марков заявил, что пассажирский лайнер Boeing MH17 в Донбассе уничтожили власти Украины.
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